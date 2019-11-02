تشكيل ريال مدريد - عودة مودريتش أمام بيتيس

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

عاد لوكا مودريتش للتشكيل الأساسي لـ ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني.

مودريتش لم يلعب أساسيا في الدوري منذ مباراة الجولة الأولى أمام سيلتا فيجو، والتي غادرها في الدقيقة 56 مطرودا.

ويدخل مودريتش تشكيل ريال مدريد بدلا من فيدي فالفيردي الذي كان أساسيا في آخر مباراتين.

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كما ظل مارسيلو على دكة البدلاء، وعوضه الفرنسي فيرلان ميندي في مركز الظهير الأيسر.

ويواصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد التعويل على الشاب رودريجو في الجناح الأيمن، مع بقاء مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

في المقابل، يدخل بيتيس المباراة بطريقة 5-4-1، إذ يعتمد مدربه روبي على 3 قلوب دفاع.

بل عمد روبي إلى توظيف مارك بارترا مدافع برشلونة السابق كلاعب وسط، والاكتفاء بـ نبيل فقير ولورين مورون كثنائي هجومي.

ريال مدريد يسعى لاستعادة صدارة الدوري حال انتصاره، إذ يمتلك 21 نقطة خلف برشلونة صاحب الـ 22 نقطة.

فيما يتواجد بيتيس في المركز 16 بـ 12 نقطة، ويسعى لتدارك بدايته السيئة في الدوري.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران - سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميلياتو – مارسيلو – فيدي فالفيردي – إيسكو – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: جويل روبليس

الدفاع: إيميرسون – عيسى ماندي – زهير فضال – سيدني – أليكس مورينو

الوسط: مارك بارترا – أندريس جواردادو – سيرخيو كاناليس – نبيل فقير

الهجوم: لورين مورون

دكة البدلاء: كارلوس مارين – أنطونيو باراجان – إدجار إسماعيل – خواكين سانشيز – كريستيان تيّو – بورخا إجليسياس

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