كرة سلة - شجار بالأيدي بين لاعب سيكسرز وتيمبرولفز وNBA تفتح تحقيقا

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

إمبيد وتاونز

شهد لقاء فيلادلفيا سيكسرز ومينسوتا تيمبرولفز شجارا بالأيدي بين جويل إمبيد لاعب الأول وكار أنطوني تاونز لاعب الثاني.

واندلع الشجار بين الثنائي ليلة الأربعاء في الربع الثالث، بعدما تدخل إمبيد لخطف الكرة من تاونز وينتقل فريق سيكسرز للهجوم ليندلع شجارا بالأيدي بين الثنائي ويحاول الفريقان والمسؤولين عزلهما.

بعد ابتعاد الكرة عن منطقة سيكسرز، استمر إمبيد وتاونز في الخلف يتراشقان بالألفاظ قبل أن يلكم تاونز إمبيد، ثم يسقطان أرضا وهما يتعاركان بالأيدي.

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تصاعد الموقف سريعا وتبادل اللاعبان اللكمات قبل أن يقوم المدربون وأمن الملعب بإبعاد تاونز ناحية مقاعد بدلاء الذئاب. وقرر الحكم استبعاد الثنائي من المباراة.

وقال أدريان فويناروفسكي مراسل "إي إس بي إن" إن رابطة السلة الأمريكية تحقق في الحادثة.

وأبدى نادي تيمبرولفز غضبه الشديد من اعتبار بن سيمونز لاعب سيكسرز غير متورط في الحادثة، لأنه لم يكن يفصل بين اللاعبين بل كان يتشاجر بدوره كذلك، ورفض تصريحات مارك آيوت حكم المباراة للصحفيين والتي قال فيها إنه كان يحاول الفصل بينهما.

وأشار النادي إلى أن سيمونز وضع تاونز في موقف خطر للغاية وكان يحاول خنقه.

وصرح إمبيد عقب المباراة: "لا أعتقد أنه يجب أن يتم إيقافي لأنني لم أسدد أي لكمات، أحب أن أتلاعب بعقول المنافسين والحادثة ليست أمرا جللا".

ونشر إمبيد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة له من المباراة يحتفل بالفوز ويقول: "تم تربيتي وسط الأسود وقطة حاولت استفزازي الليلة".

فيلادلفيا سيكسرز فاز بنتيجة 117-95 ليلة الأربعاء، وسجل إمبيد 19 نقطة.

وخاض سيكسرز 4 مباريات في مجموعة الشرق فاز بها جميعا.

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