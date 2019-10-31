مران الزمالك – تعافي عواد وعبد الغني.. والفريق يبدأ معسكر أكتوبر بغياب ساسي وبوطيب

استأنف فريق نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب النادي بعد فترة راحة استمرت لستة أيام.

وشهدت تدريبات الزمالك عودة محمد عواد حارس الفريق، ومحمد عبد الغني بعد عودتهما من الإصابة، ليشاركا بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، حصل فرجاني ساسي على فترة راحة إضافية من قبل ميولوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب الفريق، فيما خاض محمد حسن لاعب الوسط تدريبات تأهيلية للعودة من الإصابة.

وعقب المران، تحركت حافلة الفريق باتجاه مدينة 6 أكتوبر، من أجل الدخول في المعسكر الإعدادي بأحد الفنادق.

وشهدت قائمة الفريق المتوجهة إلى المعسكر، كافة اللاعبين باستثناء رباعي المنتخب الأوليمبي محمد صبحي، ومحمد عبد السلام، ومصطفى محمد، وإمام عاشور، بجانب محمود عبد العزيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخالد بوطيب للخضوع لفحوصات طبية في ألمانيا، وفرجاني ساسي للحصول على فترة راحة أكبر.

ويستمر معسكر الفريق حتى يوم الإثنين المقبل، إذ سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

وتتوقف مسابقة الدوري خلال الفترة الجارية بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أن تعود يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويلتقي الزمالك مع مازيمبي في الكونغو يوم 30 نوفمبر المقبل، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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