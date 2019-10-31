كرة سلة - متاعب إضافية لـ جولدن ستيت.. إصابة كيري بكسر في ذراعه الأيسر

يبدو أن متاعب فريق جولدن ستيت ورايرز لن تتوقف هذا الموسم، فبعد البداية السيئة للغاية للموسم الجاري، تعرض ستيفن كيري للإصابة بكسر في اليد.

وأصبح كيري صاحب الـ31 عاما والذي حصل على جائزة أفضل لاعب "إم في بي" مرتين على التوالي في 2014-2015 و2015-2016، بكسر في ذراعه الأيسر في الربع الثالث من خسارة فريقه ضد فونيكس صنز ليلة الأربعاء بنتيجة 121-110.

وقالت رامونا شيلبرن مراسلة إي إس بي إن من الملعب، إن كيري سيخضع لفحوصات وآشعة لتأكيد الإصابة، لكن التشخيص الأولي من الطبيب أنه كسر عظمة في ذراعه الأيمن.

وصرح مونتي ويليامز مدرب صنز عنه قائلا: "أشعر بالسوء تجاهه، حينما يسقط نجوم الدوري فهو ليس أمرا جيدا للمسابقة، لكن لاعب مثل ستيف؟ والذي قام بالكثير ليرفع مستويات الإثارة هنا وفي الدوري؟ الأمر سيء".

كيري شق طريقه بعد مراوغة كيلي أوبري جونيور، ثم وقف آرون باينز مكانه ليتواجد ستيف بين الثنائي وأثناء سقوطه، سقط باينز على ذراعه الأيسر، ليصرخ اللاعب في ألم شديد، ويدخل إلى غرفة الملابس.

وصرح ستيف كير مدرب جولدن ستيت عن الإصابة قائلا: "آرون باينز أتى بعد المباراة وأراد أن يعرف ما حدث لستيف، يمكنك أن ترى أنه يشعر بالسوء على ما حدث، إنها لعبة عشوائية وقد يحدث أي شيء".

ويعاني جولدن ستيت هذا الموسم بعد رحيل كيفن ديورانت إلى بروكلين نيتس وإصابة كلاي تومبسون ربما لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في شهر يوليو في ركبته اليسرى.

واريرز خاض حتى الآن 4 مباريات في مجموعة الغرب وفاز مرة وخسر 3 مرات.

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