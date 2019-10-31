أحمد المحمدي: نعلم تاريخ أستون فيلا في كأس الرابطة ونستهدف اللقب

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - ولفرهامبتون

كشف أحمد المحمدي قائد أستون فيلا ومنتخب مصر عن حديث دين سميث مدرب الفريق معهم قبل لقاء ولفرهامبتون.

أستون فيلا تخطى ولفرهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، وتأهل لربع نهائي البطولة.

وقال أحمد المحمدي قائد الفريق في تلك المباراة، بعد اللقاء: "سعيد بالفوز والتأهل المهم بالنسبة للاعبين، والنادي والجمهور".

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وأضاف "رغم التغييرات على التشكيل، كنا جميعا على درجة عالية من الاحترافية، وكل منا أدى دوره بشكل جيد".

المحمدي أتبع "المدرب تحدث معنا قبل اللقاء. أخبرنا بتاريخ الفريق الكبير في تلك البطولة، وأهميتها بالنسبة للنادي وللجماهير".

وأتم "نعلم أهمية البطولة للجماهير. هدفنا هو التأهل لنهائي البطولة في ويمبلي، والفوز باللقب".

أحمد المحمدي سجل هدف أستون فيلا الثاني. الهدف الذي كتب تأهل فريقه على حساب ولفرهامبتون.

كانت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية، قد أوقعت أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه" في مواجهة ليفربول الذي يضم محمد صلاح في ربع نهائي البطولة.

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