لامبارد: كانتي يعود للتدريبات خلال يومين أو ثلاثة آمل أن يكون قبل التوقف الدولي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن نجولو كانتي لاعب وسط فريقه سيعود إلى التدريبات خلال يومين أو ثلاثة أيام بعد الإصابة التي لحقت به.

وصرح لامبارد للصحفيين عقب مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة قائلا: "سيعود كانتي إلى التدريبات خلال يومين أو ثلاثة، آمل قبل التوقف الدولي، لأنه مهم ولاعب كبير".

وأضاف "كنت سأفضل أن أمنح الثنائي ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو راحة ضد مانشستر يونايتد لأنهم عملوا كثيرا، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب غياب نجولو كانتي وروس باركلي وروبن لوفتس تشيك".

وأتم "لم أتمكن من القيام ببعض التغييرات التي أردتها اليوم، وهذا ما حدث".

وغاب كانتي عدة مرات خلال الموسم الجاري عن تشيلسي بسبب الإصابة، إذ أنه شارك في 3 مباريات كأساسي في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين، وفي المجمل لعب 6 مباريات في كل المسابقات.

وخسر تشيلسي من ضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء.

ويستعد تشيلسي لكي يحل ضيفا على واتفورد يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتوقف مسابقات الأندية في الفترة من 11 إلى 19 من شهر نوفمبر لتخوض المنتخبات مبارياتها المقررة ضمن الأجندة الدولية ما بين ودية وتصفيات قارية.

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