5 أشياء تعلمناها من مواجهة ريال مدريد وليجانس.. مباراة الفوائد العديدة

في مثل هذه المباريات كان ريال مدريد يحتاج للانتصار بنتائج عريضة لبث الثقة في نفوس لاعبيه -بعد فترة من التذبذب- وهو ما تحقق في ليلة توهج كريم بنزيمة وإدين هازارد.

عقب التعثر ضد ريال مايوركا، عاد ريال مدريد وسحق ليجانيس بخماسية في الجولة الـ11 للدوري الإسباني.

وجود فيدي فالفيردي أضاف لوسط الفريق، ولوكا يوفيتش قد يكون الحل لما افتقده ريال مدريد مؤخرا، أما هازارد فنثر سحره أخيرا، ولكن.

FilGoal.com يوضح لكم 5 أشياء تعلمناها من المباراة

خط الوسط المتكامل

بعد فترة من عدم الثبات في المستوى بعد إصابة لوكا مودريتش وغيابه عن الفريق، ما تسبب في اهتزاز أداء كاسيميرو وتوني كروس؛ ظهر فيدي فالفيردي ليعيد التوازن في خط وسط الفريق.

الشاب الأورجواياني أضاف لكتيبة زين الدين زيدان معدل رائع من الركض وتغطية المساحات في الوسط، مع لمسة فنية رائعة تساعد الفريق في التغلب على ضغط الفريق المنافس أثناء عملية الخروج بالكرة من منتصف الملعب.

كما أن قوة فالفيردي البدنية وفوزه في الالتحامات قللت مجهود كاسيميرو وجعلت عدم التحام كروس لا يُشكل أزمة لريال مدريد.

والآن، أصبح هناك توازنا في الشق الدفاعي بين كاسيميرو وفالفيردي، على أن يتكلف كروس ببناء الهجمة، والنتيجة كانت أن كروس مرر 4 تمريرات فقط بشكل غير صحيح، فأكمل 65 من 69 تمريرة بدقة 94%.

الحماية التي يوفرها الثنائي لكروس، جعلته لا يخشى التقدم للأمام؛ فسجل هدفا ليستمر في هز الشباك بعد تسجيله لهدف الانتصار على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة الذي يقدم كل شيء

قدم كريم بنزيمة كل شيء ضد ليجانيس.

بنزيمة صنع هدفين لرودريجو ولكروس بعدما تحرك على أطراف الملعب وترك العمق في لعبته المفضلة.

كما حاول بنزيمة على المرمى فضرب القائم بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وختم بنزيمة تألقه بتسجيله لركلة الجزاء الثانية لريال مدريد، ليصل لهدفه السابع في الدوري الإسباني، ويكون أكثر من أسهم بأهدافه في الدوري برصيد 11 هدفا.

نسخة أفضل من هازارد

لم يسجل هازارد ضد ليجانيس، لكنه ظهر بشكل أفضل من الذي ظهر عليه في المباريات السابقة.

بدا هازارد وكأنه أخف في الحركة مع حرية أكبر في الملعب، فراوغ 7 مرات بشكل صحيح من أصل 9 محاولات، بعدما أكمل 11 مراوغة في 4 مباريات سابقة.

كما قدم فرصتين للتسجيل، وتسبب في ركلة جزاء.

لكن يبقى الشيء السلبي في هازارد هو عدم محاولته على المرمي، صاحب القميص رقم 7 لم يسدد ولا مرة ضد ليجانيس.

رودريجو الهداف

في الوقت لا يوجد في الفريق الملكي يستغل الفرص بشكل أفضل من رودريجو، الناشئ البرازيلي القادم من سانتوس لا يزال يبهر الجميع بثقته الكبيرة في نفسه وشخصيته التي لم تخش الانتقال لإسبانيا بسن صغيرة واللعب في ملاعب صعبة جماهيريا.

أضاف رودريجو لريال مدريد ميزة "الجناح الهداف" وذلك بعد خروج جاريث بيل من التشكيل سواء للإصابة أو للأسباب الفنية، والتهديف هي الميزة التي لا يتمتع بها فينيسيوس جونيور الذي قضى الموسم الماضي مع الفريق ولم يطور هذا الشق.

من أول فرصة سنحت لرودريجو، سجلها وحول عرضية بنزيمة بعدما تمركز بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وبدل مركزه من الجناح للعمق مع زميله الفرنسي.

التهديف ليس العامل الإيجابي الوحيد ولكن كثرة المحاولة على المرمى، مع صناعة الفرص.

ورغم أنه مهاجم بالأساس إلا أنه أجاد في الجناح الأيمن، وصنع فرصتين للتسجيل ضد ليجانيس.

يوفيتش.. وحل أزمة العرضيات

رغم أن يوفيتش شارك في 9 مباريات مع ريال مدريد، إلا أن مشاركته ضد ليجانيس قد تكون الفرصة الحقيقية التي حصل عليها المهاجم الصربي، بعدما شارك رفقة العناصر الأساسي للفريق، مثل إدين هازارد ولوكا مودريتش ومارسيلو وداني كارباخال.

خلال 20 دقيقة حاول يوفيتش في أكثر من كرة على المرمى، قبل أن يسجل هدفا من عرضية كارباخال ويلغى لداع التسلل.

لكنه حاول مجددا وسجل الخامس بعدما حول عرضية كارباخال مرة أخرى في المرمى بنجاح.

تميز يوفيتش في ضربات الرأس قد يكون حلا لأزمة العرضيات التي يرسلها كارباخال ومارسيلو دون جدوى، وهو السلاح الذي كان سببا في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري ودوري الأبطال موسم 2016-2017.

صحيح أن يوفيتش قد لا يمتلك نفس قدرة كريستاينو رونالدو على التسجيل بالرأس، لكنه اللاعب الأفضل في الجانب الهجومي الذي يقوم بهذا الأمر.

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