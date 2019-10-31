لتجنب انسحاب ليفربول من كأس الرابطة.. جارديان: مفاوضات لتأجيل مباراة فيلا إلى يناير

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

دخلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في مفاوضات مع رابطة كرة القدم في إنجلترا مع ليفربول وأستون فيلا لتغيير موعد المباراة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه من المفترض أن تقام مباريات ربع النهائي بداية من يوم 16 ديسبمر المقبل، وهو نفس الأسبوع الذي سيسافر خلاله ليفربول إلى قطر من أجل خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية.

ودخلت الأطراف الأربعة في مناقشات من أجل تغيير موعد المواجهة بين ليفربول وأستون فيلا إلى يوم 6 يناير، وهو ذلك اليوم الذي تم تحديده مسبقا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الرابطة.

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وأشارت "جارديان" إلى أن يورجن كلوب مدرب الفريق مُصر على أن فريقه لن يشارك في البطولة إن لم يتم تعديل موعد مباراته بما لا يتعارض مع مواعيد المباريات الأخرى وضغط المواجهات.

وهدد يورجن كلوب في وقت سابق أن فريقه قد ينسحب من المسابقة في حالة إن لم يتم تحديد موعد مناسب للمباراة.

ما سبب الخلافات؟

أبدى كلوب امتعاضه من المواعيد قائلا: "إذا لم يجدوا موعدا مناسبا لنا ولا أعنى مواعيد الكريسماس في الثلاثة عصرا حيث لا نستطيع خوض المباراة، سوف يتأهل الخصم".

وأضاف "لن نكون ضحايا تلك المشكلة، اعتقد أن العديد شاهدوا المباراة على أمل أن يتأهل أرسنال، لكن أعتذر".

وتأجلت مباراة لليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ 18 ولم يتحدد موعدها بعد.

ليفربول يواجه أستون فيلا في الدوري ثم جينك في دوري الأبطال ثم مانشستر سيتي في الدوري قبل التوقف الدولي في شهر نوفمبر.

عقب العودة من فترة التوقف، يخوض ليفربول مواجهة كريستال بالاس في الدوري ثم نابولي في دوري الأبطال ثم برايتون في الدوري يوم 30 نوفمبر ثم يوم 4 ديسمبر يواجه إيفرتون ثم بورنموث يوم 7 ثم ريد بول سالزبرج يوم 10 ثم واتفورد يوم 14 قبل السفر إلى مونديال الأندية.

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