الشناوي يحكي عن رفض الأهلي لعرض ستاندرد لييج.. وآخر لم ينظر إليه من أجل العودة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:42

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - فيتا كلوب

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا ولكن الصفقة توقفت في النهاية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي في حديثه لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" عن الواقعة: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر".

وواصل "بعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت لشهر هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم".

أخبار متعلقة

الشحات يبرر احتفال "ماذا أفعل للانتقال للأهلي؟".. ومتى تدخل الخطيب في صفقته الشناوي: كنت قريبا من أستون فيلا.. وهذا ما حدث في أنباء انتقالي لـ يونايتد مدربه السابق: أحببت العمل مع الشحات.. ربما أضمه إلى دينامو زغرب

وأردف "بعد عودتي بعام لم يقيدني الأهلي بسبب تفضيله لأمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحد خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".

وأكمل الشناوي "الأهلي هو النادي الذي جلست فيه أكثر ما جلست مع أسرتي، كل شيء تعلمته كان في الأهلي".

وتابع حارس مرمى منتخب مصر حديثه "انتقلت إلى طلائع الجيش وهناك برزت على الساحة الكروية ومن ثم انتقلت إلى بتروجيت لثلاث سنوات قبل العودة للأهلي".

وأضاف "أحببت طلائع الجيش كثيرا فهو الذي ساعدني على الظهور في الدوري، وكنت في طريقي أيضا في إحدى الفترات للانتقال إلى الإنتاج الحربي لكن توقف الدوري حال دون ذلك".

وعن عودته للأهلي قال الشناوي: "جاء عرض لي من البرتغال وحينما جاء إلي عرض الأهلي رفضت الاحتراف من أجل الأهلي للعودة إلى منزلي".

وأتم "العودة للأهلي كان أسعد يوم في حياتي".

طالع أيضا

فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر أرسنال

بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

فاروق جعفر يتحدث لـ في الجول عن الخطيب في عيد ميلاده

الأهلي محمد الشناوي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشحات يوضح كيف خدع النقاز في السوبر.. واعتذار 2 ساعة | مصر
الشناوي يحكي عن رفض الأهلي لعرض ستاندرد لييج.. وآخر لم ينظر إليه من أجل العودة 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – موناكو يُزيد من أوجاع مارسيليا ويقصيه من كأس الرابطة الفرنسية 2 ساعة | أوروبا
الشحات يبرر احتفال "ماذا أفعل للانتقال للأهلي؟".. ومتى تدخل الخطيب في صفقته 3 ساعة | مصر
الشناوي: كنت قريبا من أستون فيلا.. وهذا ما حدث في أنباء انتقالي لـ يونايتد 3 ساعة | الدوري المصري
كلوب: العديد شاهدوا المباراة على أمل تأهل أرسنال لكن أعتذر 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك