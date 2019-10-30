محدّث مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) ليجانيس (0).. بداية الشوط الثاني
الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 22:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com متابعة حية لمباراة ريال مدريد أمام ليجانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: ضربة جزاء أهدرها سيرخيو راموس ومن ثم تقنية الفيديو طالبت بإعادة الركلة ونفذها مجددا بنجاح.
ق 8: بنزيمة يواصل صناعة الأهداف، عرضية إلى توني كروس الذي أودع الكرة في الشباك.
ق 7: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق رودريجيو جوس من صناعة كريم بنزيمة.
بداية اللقاء