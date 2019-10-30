3 لقاءات تقام يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

ليفربول بتشكيل من الشباب يواجه أرسنال في غياب نجومه ومن بينهم محمدصلاح. تشيلسي يصطدم بـ مانشستر يونايتد.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.

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- ليفربول وأرسنال (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق93: جووول رائع من أوريجي يتعادل لليفربول في الوقت القاتل.

ق70: جووو ويلووك يتقدم للمدفعجية من جديد من صاروخية رائعة.

ق64: جوووول التعادل.. الرابع سجله أوووريجي.

ق58: تشامبرلين يقلص الفارق من صارووووخية.

ق54: جووول رابع من خطأ فادح لدفاع ليفربول سجله مايتلاند نيلز.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق43: ميلنر يقلص الفارق للريدز من ركلة جزاء في مباراة مثيرة.

ق36: مارتينيلي والثااااالث.

ق26: مارتينيلي يضيف الثاني لأرسنال.

ق19: توريرااا يتعادل للمدفعجية.

ق6: موستافي يسجل مبكرا لليفربول بالخطأ في مرماه.

انطلاق اللقاء

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- تشيلسي ومانشستر يونايتد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق61: جووول التعادل من باتشواي.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق25: جوووول ماركوس راشفورد يتقدم للشياطين من ركلة جزاء.

انطلاق اللقاء

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- أستون فيلا وولفرهامبتون (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق57: جوووول أحمد المحمدي يتقدم للفيلانز من جديد.

ق54: ولفرهامبتون يتعادل عن طريق باتريك كوتروني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: أنور الغازي يتقدم لأستون فيلا

انطلاق اللقاء