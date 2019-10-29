محدّث مباشر - برشلونة (3) بلد الوليد (1).. بداية الشوط الثاني
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 22:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: ميسي يفعلها من ركلة ثابتة ويضيف الثالث لبرشلونة.
ق 29: أرتورو فيدال يتقدم للبلاوجرانا من صناعة ميسي.
ق 15: كيكو أوليفاس يتعادل للضيوف بعد كرة مرتدة من تير شتيجن لتسكن الشباك معلنة عن التعادل.
ق 3: تشتيت خاطئ من دفاع بلد الوليد وتسديدة قوية من كليمون لونجليه تسكن الشباك.
بداية اللقاء