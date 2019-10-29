NBA - أول فوز لـ الواريورز.. وإثارة الثواني الأخيرة تمنح السيكسزر انتصارات على الهوكس

حقق فريق جولدن ستيت ورايورز أول فوز له في الدوري الأمريكي لكرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA خارج ملعبه على فريق نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 134-123.

وخسر جولدن ستيت وصيف الموسم الماضي والفائز باللقب 3 مرات في أخر 5 سنوات في أول مباراتين له في الموسم الحالي أمام لوس أنجلوس كليبرز وأوكلاهوما سيتي.

الفريق الذي رحل عنه الكثير من النجوم أمثال كيفين دورانت وأندري إيجودالا وديماكروس كازينز وغيرهم من اللاعبين، يمر في الوقت الحالي بفترة بناء جيل جديد من اللاعبين جميعهم من الشباب.

ولا يتبقى من نجوم الجيل الذهبي سوى النجم ستيفن كيري قائد الفريق ودرايموند جرين، بالإضافة إلى النجم المصاب كلاي تومسون.

وتألق كيري خلال المباراة وسجل 26 نقطة، واستعاد الكرة 11 مرة، كما سجل الوافد الجديد دي إنجيلو راسيل 24 نقطة وحقق 8 متابعات للكرة. بالإضافة إلى تألق اللاعب داميون لو وسجل هو الآخر 23 نقطة وحقق 11 متابعة.

على الجانب الآخر كان بروندون إنجرام أبرز لاعبي البيليكانز بتسجيله 27 نقطة وتحقيق 10 متابعات.

وفي قمة مباريات فجر الثلاثاء فاز هيوستن روكيتس على ضيفه أوكلاهوما سيتي وهي المباراة التي شهدت مواجهة مثيرة بين الثنائي راسيل ويستبروك وكريس بول.

النجم ويستبروك انتقل بداية الموسم الجاري من أوكلاهوما إلى الروكيتس، وفي الصفقة ذاتها انتقل كريس بول نجم الروكيتس إلى أوكلاهوما.

وكعادته قاد النجم ذو اللحية الكبيرة جيمس هاردن فريقه هيوستن روكيتس للفوز على أوكلاهوما بنتيجة 116-112.

وسجل هاردن في المباراة 40 نقطة، بينما سجل ويستبروك 21 نقطة.

أما كريس بول سجل 15 نقطة في المباراة.

وعقب المباراة قال ويستبروك عن مواجهة فريقه السابق: "هذه هي كرة السلة عندما تلعبها لا تمتلك أي أصدقاء، ستيفن آدمز لاعب أوكلاهوما أحد أصدقائي المقربين ولعبنا معا طوال سنوات كثيرة ولكن اليوم في الملعب لم نكن أصدقاء".

بينما قال كريس بول عن المواجهة "لدي ذكريات جيدة هنا وسأظل دائما أتذكر الفريق وجماهيره ومعاملتهم الرائعة معي ومع أسرتي".

في مباراة أخرى مثيرة أقيمت فجر الثلاثاء فاز فريق فيلاديلفيا سيفنتي سيكسيرز على مضيفه أتالانتا هوكس بنتيجة 105-103 في مواجهة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة.

وحقق السيكيرز انتصاره الثالث على التوالي ليكون بذلك حقق الفوز في كل مبارياته حتى الآن منذ انطلاق الموسم.

وواصل النجم كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز تألقه مع فريقه الجديد وقاده للفوز على تشارولت هورينتس بنتيجة 111-96.

ليونارد الفائز بلقب أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي عندما كان لاعبا ضمن صفوف تورنتو رابتورز سجل في المباراة 30 نقطة وحقق 7 متابعات.

مواجهة أخرى مثيرة شهدت فوز فونيكس صنز على يوتاه جاز بفارق نقطة واحدة بنتيجة 96-95.

وتألق خلال المباراة دفين بوكر لاعب الصنز وسجل 21 نقطة.

كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بليزرز بنتيجة 113-110، ليواصل تصدره لجدول ترتيب المنطقة الغربية للدوري الأمريكي NBA.