كوتينيو: كل المواجهات في ألمانيا صعبة.. يجب أن نطور طريقة لعبنا

قال فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لنادي بايرن ميونيخ إن كل الموجهات التي يخوضها في الدوري الألماني صعبة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يطور فريقه طريقة لعبه. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وصرح كوتينيو قائلا: "كل المباريات والفرق في الدوري الألماني صعبة للغاية، دائما يتوجب علينا القتال حتى النهاية".

وأضاف "نتعامل بهدوء حينما نمتلك الكرة، لكننا نعلم أنه يمكننا تطوير طريقة لعبنا، الأمر واضح".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن النجم البرازيلي ينتقد بشدة لسوء مستواه مع العملاق البافاري خاصة وأنه لم يقدم بعد ما كان متوقعا منه مع بايرن.

وألمحت تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونيخ لا ينوي تفعيل بند الشراء في عقد إعارة كوتينيو، ما يعني أنه قد لا يستمر لما هو أبعد من الموسم الجاري.

وانضم كوتينيو صاحب الـ27 عاما إلى بايرن معارا من برشلونة في الصيف الماضي بمبلغ 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء.

وشارك الدولي البرازيلي مع بايرن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

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