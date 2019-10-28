رمضان: نعرف جيدا ضرورة الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

شدد رمضان صبحي على صعوبة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال رمضان عبر قناة تايم سبورتس "نتمنى أن يحالفنا التوفيق اللاعبون والجهاز الفني مستعدون بشكل جيد لمواجهة أقوى 8 منتخبات في إفريقيا بهذه المرحلة العمرية".

وأضاف "اللاعبون يشعرون بالمسؤولية الكبيرة ونتحدث سويا للفوز بالبطولة، لا نحتاج كلاما من لاعب أو أي شخص لتحفيزنا".

ووجه لاعب الأهلي رسالة أخرى "أتمنى أن تساندنا الجماهير بكثافة في المدرجات والوقوف بجانبنا، أنا وزملائي لم نلعب كثيرا أمام ملعب ملئ بالجماهير".

وأتم رمضان صبحي "أعد الجماهير بأننا سنحاول لتحقيق حلمكم وحلمنا".

وتستضيف مصر البطولة التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، حيث سيلعب الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم مالي وغانا والكاميرون.

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