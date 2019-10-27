انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) توتنام.. صلاح يمنح الريدز فوزا مثيرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لباقي مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي في يوم الأحد الكروي.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في قمة مباريات الجولة وتقام المباراة بملعب أنفيلد معقل ليفربول.

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ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام توتنام.

بينما يستضيف أرسنال جاره في لندن كريستال بالاس في ملعب الإمارات.

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أما مانشستر يونايتد يحل ضيفا على نورويتش سيتي.

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انطلاق جميع المباريات

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ليفربول × توتنام

نهاية المباراة بفوز ليفربول 2-1

ق 84: صلاح يغادر الملعب مصابا ويشارك بدلا منه جوميز

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ق 75: جووووووووووووووول صلاح يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 74: ماني يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل سيرجي أورييه

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ق 52: جوووووووووووول التعادل عن طريق هندرسون

ق 48: أوووووه سون يهدر الهدف الثاني لتوتنام بعدما راوغ الحارس أليسون وسدد في العارضة

ق 26: جازانيجا حارس توتنام يتصدى لتسديدة رائعة من محمد صلاح

ق 24: هجمة خطيرة لتوتنام وهاري كين يهدر الثاني

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ق1: جوووووووووووووووول هاري كين والهدف الأول بعد 47 ثانية

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أرسنال × كريستال بالاس

ق 84: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 83: جووووووووووول الثالث لأرسنال عن طريق سوكراتيس

ق 52: جوووووووول كريستال بالاس يتعادل مع أرسنال عن طريق جوردان أيو

ق 32: كريستال بالاس يسجل الأول من ركلة جزاء عن طريق لوكا ميليوفيتش

ق 9: جوووووووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق ديفيد لويز

ق 7: جووووووووووول أرسنال يسجل الأول عن طريق المدافع سوكراتيس

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نورويتش × مانشستر يونايتد

ق 88: جووووووووول نورويتش يسجل الهدف الأول في مانشستر

ق 73: جوووووووول يونايتد يسجل الثالث عن طريق مارسيال

ق 42: مانشستر يهدر ركلة جزاء ثانية سددها مارسيال وتصدى لها تيم كارول

ق 29: جووووول راشفورد يسجل الثاني

ق 27: مانشستر يونايتد يهدر ركلة جزاء نفذها راشفورد

ق 21: جووووووووووول الأول لمانشستر عن طريق ماكتومناي