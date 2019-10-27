حلم طوكيو 2020 - شوقي غريب: التشكيل الأساسي يقلقني ولا خطة لعب ثابتة.. وانظروا إلى ديانج

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إن التشكيل الأساسي الذي سيلعب به في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما مازال يقلقه.

السبب بحسب غريب مبشر، وهو كثرة اللاعبين الجاهزين.

وتحدث غريب في مؤتمر صحفي قائلا: "لدي لاعبين جاهزين كثر، ولاعبين مازالوا محتاجين لتجهيز".

وأضاف "لا يوجد لدينا خطة لعب ثابتة، سواء 4-4-2 أو 4-2-3-1، كل تلك مسميات. في الملاعب هناك متغيرات كثيرة".

وأكمل "في آخر مباراتين جربنا لاعبين في أكثر من مركز. اللاعب المصري يحب الهجوم ولكن أريد اللاعبين أن يعتادوا أشياء جديدة".

ولم يحسم غريب مركز حراسة المرمى الذي يضم منتخبه فيه كثير من الجاهزين، مثل عمر صلاح وعمر رضوان ومصطفى شوبير ومحمد صبحي، حيث قال: "لم نستقر على حارس المرمى، هناك متغيرات كثيرة في الملعب".

وشدد "هدفنا الرئيسي هو التأهل للأولمبياد. أناشد الجماهير الحضور لأن هذا ما يريده اللاعبون. أتمنى اهتمام أكبر بالبطولة. بالمناسبة المنتخب الأول لم يتأثر بحضور الجماهير في مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، بل لأننا أهدرنا كل الفرص".

وأتم "عدد المحترفين ليس مقياسا لقوة منتخب من عدمه، مثلا أليو ديانج في الأهلي ليس أساسيا وهناك لاعبين مصريين يلعبوا على حسابه".

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب مصر المستضيف في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون وغانا ومالي.

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