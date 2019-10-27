المقاصة: تضررنا من توقف الدوري.. 3 وديات ومعسكر استعدادا لاستئناف المسابقة

تضرر فريق مصر المقاصة من توقف بطولة الدوري لحين الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وفقا لاعتبارات وليد هويدي مدير الكرة بالنادي الفيومي.

وصرح هويدي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "تضررنا من هذا التوقف، لأن منحنى الأداء كان في ارتفاع خاصة في آخر مباراتين بالفوز على المصري والتعادل مع وادي دجلة".

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، وعاد الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الأحد.

وأضاف مدير الكرة بنادي المقاصة أن الفريق سيخوض خلال فترة التوقف 3 مباريات ودية أيام 30 أكتوبر و7 و11 نوفمبر.

ولفت وليد هويدي إلى أن الفريق سينتظم أيضا في معسكر مغلق بعد الوديات الثلاثة، ستتحدد مواعيده وفقا للجدول الجديد لبطولة الدوري بعد استئنافها.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 7 نقاط من 5 مباريات بفوزين وتعادل وخسارتين.

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