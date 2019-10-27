منتخب مصر: البدري قد يلجأ لتقسيمة بين اللاعبين بدلا من ودية 7 نوفمبر

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا للقاء الكونغو الديمقراطية

يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر صعوبة في الاتفاق على خوض مباراة ودية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

وأشار محمد بركات مدير المنتخب "هناك محاولات لإقامة مباراة ودية يوم 7 نوفمبر ليحدد الجهاز الفني اللاعبين الجاهزين، ويقوم بتصفيتهم من 32 إلى 25 لاعبا سواء أقيمت المباراة أم لا، وذلك حسب رؤية حسام البدري المدير الفني لمواجهة كينيا وجزر القمر".

واستدرك عبر القناة الأولى "لكن خوض ودية يوم 7 نوفمبر يعد أمرا صعبا لأن كل المنتخبات مرتبطة بمباراتين في الأجندة الدولية، لذا من الصعب أن تجد منتخبا يلعب خارج الأجندة، لأن الدوريات ليست متوقفة في البلدان الأخرى والمحترفون سينضمون على بداية الأجندة الدولية".

أخبار متعلقة
منتخب مصر يعلن توقيت مباراته ضد كينيا محمد بركات: منتخب مصر لم يستفد من توقف الدوري البدري يطلب الاطلاع على تقارير كوبر وأجيري بركات: أقاويل تنازل فتحي عن الشارة لصلاح؟ محاولة لضرب استقرار المنتخب

وأتم محمد بركات "لذا اختار البدري 32 لاعبا، فإذا تعذر إقامة ودية سنلعب تقسيمة بين فريقين بشكل تنافسي".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.

طالع أيضا

كين: فان دايك ليس سدا منيعا

هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

ميسي يجيب.. من أفضل لاعب شاهده

منتخب مصر محمد بركات
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا يُشيد بالنني: لاعب مذهل يحظى باحترام الجميع 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الزمالك ضد بيراميدز في لقاء مرتقب 16 دقيقة | الدوري المصري
بونوتشي: حقبة يوفنتوس انتهت.. وإنتر استحق الدوري 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتحاد الكرة: منتخب مصر يشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة 33 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0) (0) برشلونة.. جايا يهدر هدفا مؤكدا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل الزمالك - عواد والمثلوثي وزيزو وأحداد يتحدون بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - أنتوي وفتحي ورمضان والسعيد يتحدون الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
زينيت يسحق لوكوموتيف موسكو ويتوج بالدوري الروسي للموسم الثالث على التوالي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك