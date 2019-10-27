البدري يطلب الاطلاع على تقارير كوبر وأجيري

طلب حسام البدري مدرب منتخب مصر من محمد بركات مدير المنتخب تجهيز التقارير الخاصة بالفريق والتي سبق وقدمها هيكتور كوبر وخافيير أجيري المدربين السابقين للاطلاع عليها بشكل عام. وذلك حسبما أعلن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

هيكتور كوبر تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من 2015 حتى 2018، وقاد المنتخب للعودة إلى كأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب 3 دورات متتالية، ووصل للنهائي ثم خسر من الكاميرون بنتيجة 2-1، كما وصل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا لأول مرة منذ 1990 ولكنه ودع من دور المجموعات دون حصد أي نقطة.

وتولى خافيير أجيري مهمة تدريب منتخب مصر خلفا لكوبر عام 2018، في شهر أغسطس وقاد المنتخب في نهائيات كأس الأمم 2019 بمصر لكنه ودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة بنتيجة 1-0.

منتخب مصر يقع ضمن مجموعة تضم كينيا وتوجو وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وتقام الجولة الأولى والثانية من التصفيات خلال شهر نوفمبر، على أن تقام الجولتين الثالث والرابعة في شهري أغسطس وسبتمبر من العام المقبل.

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