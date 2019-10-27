كشف سمير حلبية رئيس المصري أن فريقه قد يلعب عصرا مباراة الإياب في ملحق الكونفدرالية في 3 نوفمبر نظرا لأن نادي الاتحاد يلعب في نفس اليوم بالإسكندرية.

وقال حلبية لـ FilGoal.com:"أمن الإسكندرية أخطرنا بصعوبة إقامة مباراتين في توقيت واحد بالمدينة، اقترح علينا لعب المباراة الساعة 3 عصرا".

وواصل "على ضوء نتيجة مباراة الذهاب سنحدد موعد الإياب".

ويلعب المصري يوم الأحد أمام مضيفه كوت دي أور المنتمي لسيشل وبعد أسبوع يستضيف الإياب في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخاض المصري عصرا إياب دور الـ32 حين تغلب بسهولة على ماليندي المنتمي لزنجبار.

وفي 3 نوفمبر تستضيف الإسكندرية مباراة المصري، وكذلك مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويأمل المصري في نتيجة طيبة في مباراة الذهاب تسهل مهمته في الإياب.

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