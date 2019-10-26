ليس من بينهم الأهلي والزمالك.. بيراميدز يطارد رقما تاريخيا لـ 4 فرق مصرية في إفريقيا

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 22:19

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - عبد الله السعيد

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية

لقاء هو الخامس لـ بيراميدز في مشاركته الأولى في تاريخه في بطولات إفريقيا، ولم يخسر في أي لقاء حتى الآن.

4 فرق مصرية فقط ليس من بينهم الأهلي والزمالك لم تخسر في أول 5 مباريات لها في ظهورها الأول في بطولات إفريقيا، وهم من يطاردهم بيراميدز.

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