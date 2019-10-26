ليس من بينهم الأهلي والزمالك.. بيراميدز يطارد رقما تاريخيا لـ 4 فرق مصرية في إفريقيا
السبت، 26 أكتوبر 2019 - 22:19
كتب : FilGoal
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية
لقاء هو الخامس لـ بيراميدز في مشاركته الأولى في تاريخه في بطولات إفريقيا، ولم يخسر في أي لقاء حتى الآن.
4 فرق مصرية فقط ليس من بينهم الأهلي والزمالك لم تخسر في أول 5 مباريات لها في ظهورها الأول في بطولات إفريقيا، وهم من يطاردهم بيراميدز.
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