فوز القناة والألومنيوم في التمهيدي الثالث لكأس مصر.. وتحديد موعد المواجهات المؤجلة

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 18:55

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

نجح فريق القناة في الهروب من فخ السكة الحديد لينتصر عليه بركلات الترجيح في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

وأقيم اليوم السبت مباريات اليوم الثاني من الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر. يوم لم يشهد مفاجآت.

فريق الألومنيوم حقق انتصارا كبيرا على شبان المراغة بثلاثية مقابل لا شيء، بفضل محمود نجاح ومؤمن محسن ومحمد الشربيني.

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بينما انتصر فريق الفيوم على المدينة المنورة بركلات الترجيح، وانتصر فريق الشرقية للدخان على نجمة سيناء برباعية مقابل هدف.

وانتصر فريق البنك الأهلي على جينيس بهدفين مقابل لا شيء، ونجح فريق قنا في عبور عقبة عاملين رأس غارب بركلات الترجيح 4-1.

وبثلاثية مقابل لا شيء انتصر فريق القومي على إيسكو، بينما اكتسح شباب سنورس نظيره المراغة برباعية مقابل هدف في أبرز المباريات.

وعبر فريق القوصية عقبة مركز شباب العدوة، كما انتصر فريق العبور على بورتو بركلات الترجيح وفريق طهطا على ناصر الفكرية بثلاثية مقابل لا شيء.

كما نجح فريق المعادي في الانتصار على شباب الخربة بهدف مقابل لا شيء.

وفي الإطار ذاته حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الإثنين المقبل لإقامة المباريات المؤجلة سابقا بسبب الأمطار.

وشدد خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في القسم الثاني لـFilGoal.com على عدم وجود أي نية لتأجيل مباريات الأسبوع الثاني في الدوري والمقرر إقامتها يومي الثلاثاء والخميس.

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