التشكيل – عودة بوليسيتش لقيادة هجوم تشيلسي أمام بيرنلي.. ودكة هجومية

واصل فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، التعويل على ورقته الرابحة تامي أبراهام، في مواجهة بيرنلي.

تشيلسي يحل ضيفا على بيرنلي في تيرف مور بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

ويعتمد لامبارد على أبراهام كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي: ميسون ماونت، وويليان، وكريستيان بوليسيتش.

ويعود بوليسيتش الجناح الأمريكي للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى منذ الجولة الرابعة.

فيما يبقى كل من: بيدرو رودريجيز، وكالوم هودسون أودوي، وأوليفييه جيرو، وميتشي باتشواي على مقاعد البدلاء.

تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز 12 برصيد 12 نقطة.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – كيرت زوما – فيكايو توموري – ماركوس ألونسو

الوسط: جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ويليان – ميسون ماونت – كريستيان بوليسيتش

الهجوم: تامي أبراهام

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو – ريز جيمس – مارك جويهي – بيدرو رودريجيز – كالوم هودسون أودوي – أوليفييه جيرو – ميتشي باتشواي

تشكيل بيرنلي:

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: ماتيو لوتون – جيمس تاركوسكي – بن مي – إريك بيترس

الوسط: جاك كورك – أشلي ويستوود – جيف هيندريك – دوايت ماكنيل

الهجوم: أشلي بارنز – جاي رودريجيز

دكة البدلاء: جو هارت – تشارلي تايلور – روبي برادي – فيل باردسلي – ماتي فيدرا – كيفن لونج

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