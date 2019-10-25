الكشف عن نتائج كونجرس الفيفا في مصر

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 00:29

كتب : عاطف شادي

كونجرس الفيفا في مصر

استضافت مصر كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة العديد من أعضائه وبعض من مسؤولي اتحاد الكرة المصري وتحت رعاية وزير الرياضة أشرف صبحي.

وقال نصر عزام عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم: "المؤتمر كان بشراكة مع الاتحاد الإفريقي وشهد تواجد مركز التحكيم التجاري المصري ورفع المحكمة الرياضية الدولية في مصر".

وأضاف "تم مناقشة لائحة الفيفا لانتقالات اللاعبين التي تم تطبيقها لأول مرة في العام الجاري مع العقوبات التي تشديدها على الأندية التي لم تلتزم بدفع مستحقات اللاعبين بالإضافة للاعبين الذين يهربون من أنديتهم".

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وأكمل "كما تم التطرق للبث التليفزيوني والانتهاكات التي تحدث للحقوق والحلول التي تمنع ذلك".

وأتم "مصر تنافست على حق استضافة ذلك الحدث السابع في تاريخ الفيفا مع العديد من الدول مثل سويسرا وأوكرانيا وفرنسا والإمارات وهذه هي أول مرة يقام المؤتمر في إفريقيا".

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