القيعي: أنهينا أزمة كوليبالي قبل بداية الموسم.. واسترددنا مبلغا أُرسل خطأ في صفقة أجايي

قال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي إن إدارة ناديه اتفقت مع مسؤولي النجم الساحلي على تسوية أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي منذ فترة طويلة.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وأضاف القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "اتفقنا على حل المشكلة قبل بداية الموسم، وأعلنا أن الأمر الآن قيد التنفيذ".

وأشار "في البداية اقترح مسؤولو النجم الساحلي سداد 900 ألف دولار على 5 سنوات، ولكن تمسكنا بحقنا التام في الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي بقيمة مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "هذا ليس انتقاما من اللاعب أو عملية تجارية قيد التفاوض، ولكن طالما جاءني حق، لماذا أفرط به؟".

وواصل مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات "ما عطل التنفيذ عدم وجود ضمانات مالية كافية من مسؤولي النادي التونسي".

وأردف "لقد سافر وفدا من النادي يضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، والمحامي السويسري مونتيري، وتم تدارك الثغرات التي كانت تحول دون إتمام الاتفاق، وتوقيع عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب الإيفواري".

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وشدد عدلي القيعي "كل الأطراف متكتفة أن تفي بالالتزام، خاصة أن نادي النجم يدفع نيابة عن اللاعب ويجوز هناك اتفاق كيف يشارك كوليبالي في سداد الأقساط، كم تم الاستعانة بمونتيري لأنه يعيش في سويسرا وملم بمثل هذه النوعية من القضايا الرياضية".

وأشار "كان لابد من اتفاق مالي صارم لتفادي الدخول في صدام قانوني أو دعاوى قضائية عند موعد سداد أي قسط من المبلغ".

وأعلن القيعي استرداد الأهلي مبلغا ماليا من نادي الصفاقسي التونسي ضمن صفقة جونيور أجايي.

وأوضح "تم تحويل مبلغا بالخطأ للنادي التونسي بقيمة 125 ألف دولار عند التعاقد مع أجايي".

وأكمل "لقد استغل وفد النادي الذي ضم خالد مرتجي عضو المجلس والمحامي السويسري مونتيري تواجدهما في تونس، لتوقيع الاتفاق مع نادي النجم الساحلي لتسديد سداد غرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي".

ولفت إلى أن مرتجي ومونتيري توجها إلى صفاقس، وأنهيا الأمر، وتم الاتفاق على استرداد هذا المبلغ.

يذكر أن جونيور أجايي انضم للأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي بصفقة تجاوزت قيمتها مليوني دولار.

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