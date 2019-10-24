سعفان: ثنائية في الجزيرة الإماراتي نتيجة مطمئنة

بدا سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي متفائلا بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وصرح سعفان عبر قناة تايم سبورتس "الجزيرة الإماراتي فريق كبير رغم النقص العددي، والفوز بهدفين نتيجة مطمئنة قبل الإياب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الإمارات".

وأضاف "الجهاز الفني بالكامل أبعدني عن الفريق بعد وفاة شقيقي، وبالفعل غادرت المعسكر وعلى الساعة 4 أو 5 مساء تواصلت مع مدير الكرة صبري المنياوي لإبلاغه بحضوري للمشاركة في عمليات الإحماء لمحمد مجدي".

وأوضح "فعلت ذلك لأنها أول مباراة مهمة لمحمد مجدي، وقلت له أنا تركت عزاء شقيقي لأساندك، وأريدك رجلا في المباراة، وبكى وهو يحتضنني".

وأتم سعفان تصريحاته "النتيجة كانت تصلني أولا بأول عبر هاتفي أثناء انشغالي في عزاء شقيقي، ما فعلته هو واجبي تجاه النادي الذي تربيت به وقضيت به معظم عمري".

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