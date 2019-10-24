اسكواش - تأهل سهل للمصريات ومفاجأة خروج أماندا في افتتاح بطولة العالم للسيدات

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

نور الشربيني

انطلقت بطولة العالم لسيدات الاسكواش في مصر وشهدت تأهل سهل للاعبات المصريات ومفاجأة خروج أماندا صبحي من الدور الأول.

وتبلغ القيمة المالية لبطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة في مصر 430 ألف دولار كأعلى جوائز مالية في تاريخ اللعبة.

وتقام مباريات الدور التمهيدي في ملاعب نادي الصيد بأكتوبر، على أن تستضيف الأهرامات الأدوار الرئيسية بداية من السبت المقبل وحتى النهائي في 1 نوفمبر.

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ودافعت نور الشربيني عن لقبها بالفوز على الإنجليزية راتشيل تشادويك بثلاثة أشواط دون رد.

كما نجحت رنيم الوليلي في الفوز على زميلتها الناشئة سنا إبراهيم بنفس النتيجة في 23 دقيقة.

وافتتحت نور الطيب مشوارها بالفوز بثلاثة أشواط دون رد أمام الفرنسية ميليسا ألفيس.

وحولت نوران جوهر تأخرها أمام الماليزية لو ويرن إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي كبرى مفاجآت البطولة ودعت الأمريكية أماندا صبحي المصنفة الثامنة عالميا أمام الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام -20 عاما- بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات الدور الثاني (دور 32) على يومين الجمعة والسبت، على أن تقام مباريات السبت الليلية على الملعب الزجاجي أمام الأهرامات.

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