اسكواش - تكريم رامي عاشور بـ الإنجاز الرياضي ضمن بطولة الأهرامات

قررت اللجنة المنظمة لبطولتي العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات تكريم رامي عاشور بطل اللعبة المعتزل بجائزة الإنجاز الرياضي.

واعتزل رامي عاشور اللعبة الموسم الماضي بسبب إصاباته المتكررة، ورغم ذلك حقق العديد من الإنجازات أبرزها الصعود لقمة التصنيف العالمي لمدة 21 شهرا.

وحقق عاشور لقب بطولة العالم ثلاث مرات كثاني أكثر المصريين تتويجا باللقب بفارق لقب وحيد عن عمرو شبانة.

وتستضيف الأهرامات بطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال من اليوم الخميس إلى 1 نوفمبر المقبل.

وتبلغ مجموع جوائز بطولة العالم للسيدات 430 ألف دولار كأعلى قيمة مالية في تاريخ بطولات الاسكواش.

وتنطلق البطولة في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس في ملاعب الصيد في أكتوبر وتستضيف الأهرامات البطولة من السبت المقبل.

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