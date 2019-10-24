خاص مدرب المنتخب لـ في الجول: تأجيل الدوري أضر بنا.. وهذا الأقرب للمعسكر المقبل

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 10:35

كتب : وليد الحسيني

مران منتخب مصر

يرى أحمد أيوب مدرب عام منتخب مصر بأن تأجيل بطولة الدوري المصري، أضر بمصلحة منتخب مصر.

وقال أحمد أيوب في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتحدد ميعاد وموعد معسكر منتخب مصر المقبل، ولكن الأقرب أن يكون في برج العرب".

وأضاف" فوجئنا بتأجيل مباريات الدوري، ولم يكن لدينا علم بتأجيله قبل الإعلان، لكن ذلك أضر بمصلحة المنتخب".

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وأوضح "اللاعبون سيستمرون لفترة طويلة بدون مباريات، وهذا سيؤثر على مستواهم قبل المباريات الرسمية".

أيوب أكمل "لم نستقر على المباراة الودية التي طلبها الجهاز الفني ، وليس لدي علم بعرض منتخب غانا للمحليين لمواجهتنا".

وأتم "في حالة وجود عرض، أعتقد أنه من الصعب الموافقة عليه".

حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر مؤخرا، خلفا لخافيير أجيري، وفاز المنتخب على بوتسوانا وديا بهدف في أولى مباريات الفريق مع المدرب الجديد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجُزر القُمر شهر نوفمبر المقبل، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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