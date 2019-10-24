حمدي زكي: فوجئت باستبعادي أمام الجزيرة الإماراتي

تفاجأ محمد حمدي زكي لاعب الإسماعيلي باستبعاده من التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وقال حمدي زكي "فوجئت بأنني خارج التشكيل الأساسي، لأن المدير الفني ميودراج يسيتش أشاد بأدائي في المباراة الماضية ضد حرس الحدود في الدوري، رغم أنني لعبت في مركز مختلف".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "لكن لا يمكن التعليق إنها رؤية فنية، كما أن يسيتش تحدث معي بعد مباراة الجزيرة وقال لي (لا تحزن)، لقد أراد الاحتفاظ بي على مقاعد البدلاء باعتباري من عناصر الخبرة التي سيدفع بها عند الحاجة للحفاظ على نتيجة اللقاء أو تغيير النتيجة".

وأشار "الجزيرة ناد كبير وعلمنا أن بعض نجومه لن يشاركوا في المباراة، ما زاد من حرصنا على تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن الفوز بهدفين دون رد نتيجة ستساعدنا في مباراة الإياب".

وأتم في سياق آخر "قدمنا أداء جيدا في مباراة حرس الحدود بالدوري رغم الخسارة، لقد اعتمد مدربه طارق العشري على خطة دفاعية وتكتل بكل لاعبيه أمام المرمى، ولم يقعوا في أي أخطاء، لذا لم يحالفنا التوفيق ولم نجد ثغرة وخسرنا في النهاية بركلة جزاء".

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بهدفي بنسون شيلونجو، علما بأن لقاء الإياب سيقام يوم 23 نوفمبر المقبل في أبو ظبي.

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