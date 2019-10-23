اسكواش - انطلاق بطولة العالم لسيدات الاسكواش الخميس

تنطلق غدا الخميس منافسات الدور الأول (دور الـ64) من بطولة العالم لسيدات الاسكواش والمقامة في مصر حتى 1 نوفمبر.

يستضيف نادي الصيد في أكتوبر المباريات التأهيلية في بطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال حتى يوم الأحد المقبل.

وتقام بطولة العالم للسيدات بجوائز مالية قياسية تبلغ 430 ألف دولار برعاية البنك التجاري الدولي، كأغلى قيمة مالية في تاريخ اللعبة.

وتعتبر بطولة مصر الدولية للرجال أحدث البطولات الكبرى في اللعبة لتصبح 8 بطولات كبرى في الموسم بدلا من 7.

وتدافع نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا عن لقب بطولة العالم في محاولة للحصول على اللقب الرابع، بينما تدخل رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا البطولة لحصد لقبها الثاني.

وتستضيف الأهرامات بطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال بداية من السبت المقبل 26 أكتوبر وحتى النهائي يوم الجمعة 1 نوفمبر.

لحجز تذاكر مباريات البطولة أمام الأهرامات

وتقام بطولة العالم للسيدات في مصر للمرة الرابعة، إذ أقيمت في شرم الشيخ 2010 وفازت باللقب الماليزية نيكول دافيد على حساب أمنية عبد القوي، وفي 2014 فازت الماليزية مرة أخرى ولكن على رنيم الوليلي في القاهرة.

وفي عام 2016 أقيمت بطولة العالم للسيدات في الجونة وفازت نور الشربيني باللقب على رنيم الوليلي.

ولم تحصد مصر اللقب سوى 4 مرات فقط وهم أخر أربع نسخ تم إقامتهم بثلاثة ألقاب لنور الشربيني ولقب لرنيم الوليلي.

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