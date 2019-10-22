رسميا - تأخير انطلاق مباراة دجلة ومصر للمقاصة 20 دقيقة

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم، مراقب مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة بتأخير انطلاقها 20 دقيقة، بسبب وصول الفريق الضيف متأخرا.

المقاصة يحل ضيفا على دجلة في استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة للدوري المصري، مباراة كان مقررا انطلاقها في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كما ذكر وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، أن مباراة فريقه أمام وادي دجلة سيتأخر انطلاقها 20 دقيقة بعد الحصول على إذن حكم المباراة.

وذكر هويدي عبر "تايم سبورتس" أن "فريقه تحصل على إذن من حكم المباراة بتأخير المباراة 20 دقيقة لتنطلق في السادسة إلا 10 دقائق مساء" بسبب الزحام المروري الناتج عن التساقط الغزير للأمطار في القاهرة.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة قد غرّد عبر حسابه على تويتر: "حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف بسبب الأمطار".

وتابع ميدو "للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة".

ويتواجد المقاصة في المركز الثامن بعد أربع جولات برصيد ست نقاط، وكان قد تغلب في مباراته الأخيرة على المصري بهدف دون رد.

أما وادي دجلة فيحتل المركز السابع عشر _قبل الأخير- برصيد نقطتين ولم يحقق أي فوز في الدوري.

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