تفاصيل حديث البدري مع صلاح عقب غياب الأخير أمام يونايتد

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 23:36

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

اطمأن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على محمد صلاح بعدما غاب الأخير عن لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح غاب عن قائمة ليفربول بالكامل بسبب الإصابة.

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وتحدث حسام البدري مع محمد صلاح للاستفسار عن آخر تطورات الإصابة، إلا أن نجم ليفربول كشف لمدرب المنتخب عن تواجده بشكل طبيعي في تدريبات ليفربول ليوم الإثنين.

ونقل صلاح لـ البدري احتمالية مشاركته بشكل طبيعي أمام جينك البلجيكي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وفقا للمنسق الإعلامي لـ البدري.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأول مع حسام البدري بعدما قرر الأخير إراحته من ودية بوتسوانا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

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