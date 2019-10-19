انتهت في إسبانيا - مايوركا (1) (0) ريال مدريد.. الهزيمة الأولى

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا في ملعب سان مويش بجزر البليار، ضمن الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة ويسعى للفوز واستعادة الصدارة من برشلونة. فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة

ق.74 بطاقة حمراء لـ أودريوزولا بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية

ق.66 دخول فيدي فالفيردي ورودريجو بدلا من إيسكو ولوكا يوفيتش

ق.59 دخول تاكيفوسا كوبو لاعب مايوركا المعار من ريال مدريد، بدلا من أليش فيباس الناشئ السابق لـ ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 كريم بنزيمة يصيب عارضة مايوركا بعد تمريرة طولية رائعة من جيمس

ق.25 فينيسيوس جونيور يهدر فرصة التعادل بعد أن فضّل التسديد بدلا من التمرير لـ لوكا يوفيتش الخالي من الرقابة

ق.7 لاجو جونيور يسجل الهدف الأول لـ مايوركا بعد اختراق رائع من الجبهة اليسرى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة