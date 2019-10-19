تشكيل ريال مدريد – زيدان يدفع بقوة هجومية ضاربة رغم الغيابات أمام مايوركا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 19:57

كتب : زكي السعيد

زين الدين زيدان - ريال مدريد

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بتشكيل هجومي في مواجهة مايوركا بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

المباراة التي تقام على ملعب سان مويش بجزر البليار، تشهد مشاركة الثنائي كريم بنزيمة، ولوكا يوفيتش سويا في خط هجوم ريال مدريد.

كما يبدأ إيسكو وجيمس في خط الوسط إلى جوار كاسيميرو كلاعب وسط وحيد ذي طابع دفاعي.

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ويشارك البرازيلي إيدير ميليتاو في عمق الدفاع مع إبقاء رافاييل فاران على مقاعد البدلاء.

كما يعود تيبو كورتوا الذي غاب عن مباراة الجولة الماضية.

ويغيب البلجيكي الآخر إيدن هازارد بسبب ولادة زوجته، كما تم استبعاد داني كارباخال وجاريث بيل لإراحتهما، ولوكا مودريتش وتوني كروس للإصابة.

ويظهر الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز في القائمة لأول مرة مع بقائهما على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد يرغب في الفوز حتى يستعيد الصدارة، إذ يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف برشلونة صاحب الـ19 نقطة.

فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 7 نقاط.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – إيسكو – جيمس رودريجيز

الهجوم: فينسيوس جونيور – لوكا يوفيتش – كريم بنزيمة

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – رافاييل فاران – فيرلان ميندي – فيدي فالفيردي – براهيم دياز – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل ريال مايوركا:

حراسة المرمى: مانولو رينا

الدفاع: جوان ساستري – فران جاميز – مارتن فالينت – أنطونيو رايّو – بابا رحمن

الوسط: سالفا سيفيا – أليش فيباس

الهجوم: داني رودريجيز – أنتي بوديمير – لاجو جونيور

دكة البدلاء: فابريسيو – لومور أجبينينو – أليكساندر ترايكوفسكي – تاكيفوسا كوبو – مارك بيدرازا – آبدون براتس – تشيسكو كامبوس

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