بوكيتينو: التعادل مع واتفورد خطوة أولى لاستعادة ثقتنا في أنفسنا

شدد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام أن تعادل فريقه في الدقائق الأخيرة مع واتفورد يجب أن يكون أولى خطوات استعادة الثقة وتقديم نتائج ومستوى أفضل في الفترة المقبلة.

وواصل توتنام تعثراته وتعادل أمام واتفورد بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: "كان الشوط الأول سيئا بالنسبة لنا لكن في الشوط الثاني حاربنا ولم نستسلم أبدا وفي النهاية حصلنا على هدف التعادل".

وأكد المدرب الأرجنتيني "كنا نستحق التعادل وهذه هي الخطوة الأولى لنا لنستعيد الثقة في أنفسنا".

وأكمل "بعد الخسارة بسباعية أمام بايرن كانت ثقتنا في الأرض ثم خسرنا ضد برايتون وتعرض القائد هوجو لوريس للإصابة وكل هذا جعل الفريق في موقف صعب للغاية".

وأتم تصريحاته "سنعمل بداية من هدف التعادل أمام واتفورد وسنحاول إيجاد حلول لأزمات الفريق لنظهر بالطريقة التي تريد جماهيرنا أن تشاهدنا نلعب بها".

ويحتل توتنام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

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