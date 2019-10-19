محدّث مباشر – الزمالك (2) - (1) المقاولون العرب.. زيزو بوووووم
السبت، 19 أكتوبر 2019 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك والمقاولون العرب في لقاء الجولة الخامسة الذي يقام في الجولة الرابعة.
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** تسديدة صاروخية من زيزو هزت شباك المقاولون العرب وكتبت الهدف الثاني لـ الزمالك
** ق33 جوووووووول زيزو والهدف الثاني لـ الزمالك
** ركلة ركنية من زيزو على رأس ساسي والأخير يهز الشباك
** ق15 جوووووووول فرجاني ساسي والتعادل لـ الزمالك
** سالم استغل خطأ مشتركا بين عواد ودفاع الزمالك ليسجل في شباك الزمالك.
** ق11 جوووووووول محمد سالم والهدف الأول لـ المقاولون العرب
** ق5 فرصة أولى خطيرة لـ الزمالك عن طريق رأسية فرجاني ساسي ولكنها مرت أعلى القائم
** الزمالك (0) - (0) المقاولون العرب
** انطلاق المباراة