انتهت – الزمالك (2) - (1) المقاولون العرب

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 19:44

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - زيزو - الزمالك - المقاولون العرب

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك والمقاولون العرب في لقاء الجولة الخامسة الذي يقام في الجولة الرابعة.

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انتهت

طرد ساسي

** ق80 إمام عاشور بدلا من أوناجم.. التغيير الثاني لـ الزمالك

** ق62 خالد بوطيب بدلا من مصطفى محمد.. التغيير الأول لـ الزمالك

** بطاقة صفراء لـ ساسي ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة في الدوري

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول.. الزمالك (2) - (1) المقاولون العرب

** استراحة

** تسديدة صاروخية من زيزو هزت شباك المقاولون العرب وكتبت الهدف الثاني لـ الزمالك

** ق33 جوووووووول زيزو والهدف الثاني لـ الزمالك

** ركلة ركنية من زيزو على رأس ساسي والأخير يهز الشباك

** ق15 جوووووووول فرجاني ساسي والتعادل لـ الزمالك

** سالم استغل خطأ مشتركا بين عواد ودفاع الزمالك ليسجل في شباك الزمالك.

** ق11 جوووووووول محمد سالم والهدف الأول لـ المقاولون العرب

** ق5 فرصة أولى خطيرة لـ الزمالك عن طريق رأسية فرجاني ساسي ولكنها مرت أعلى القائم

** الزمالك (0) - (0) المقاولون العرب

** انطلاق المباراة

في الدوري الزمالك المقاولون العرب

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