بعد غياب لأكثر من 5 أشهر.. حجازي يعود للمشاركة مع وست بروميتش

عاد محترفنا المصري أحمد حجازي للمشاركة مع فريقه وست بروميتش لأول مرة هذا الموسم بعد غياب طويل للإصابة.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وست بروميتش واجه ميدلسبره ضمن مباريات الجولة 12 من دوري البطولة الإنجليزية (القسم الثاني).

والباجيز نجحوا في تحقيق الانتصار بهدف نظيف سجله هال روبسون كانو مع الدقيقة 82، ليضمن رجال المدرب سلافين بيليتش الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني.

حجازي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل مع الدقيقة 90 بدلا من جاك ليفرمور، في محاولة لإهدار الوقت وضمان الفوز.

وبعد دقيقة واحدة من مشاركته حصل حجازي على بطاقة صفراء.

مدافع الأهلي السابق لعب لأول مرة منذ 155 يوما حينما شارك في 14 مايو الماضي في ملحق التصفيات المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

وعانى حجازي (28 عاما) من إصابة في الكاحل خضع بسببها لعملية جراحية أبعدته عن الأشهر الأولى من الموسم.

رغم ذلك، انضم حجازي لمعسكر منتخب في أكتوبر، ولعب مباراة بوتسوانا الودية كاملة.

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