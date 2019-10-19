يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السماوي يدخل اللقاء منقوصا من عدد كبير من اللاعبين ليُجبر على اللعب بثنائي الوسط فيرناندينيو ورودري في مركز قلبي الدفاع، بينما عاد كيفن دي بروين للعب أساسيا بعد غياب للإصابة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــا.

________________________________

بداية الشوط الثاني

ق41: جووول ثاني رائع بعد تمريرة ساحرة من رحيم سترليج، لدافيد سيلفا ليسكنها بين قدمي الحارس.

ق39: جووول مانشستر سيتي يتقدم عن طريق جابرييل جيسوس الذي استفاد من عرضية رائعة لبيرناردو سيلفا.

انطلاق اللقاء