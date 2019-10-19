انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) مانشستر سيتي (2)

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:18

كتب : FilGoal

دافيد سيلفا - كريستال بالاس - مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السماوي يدخل اللقاء منقوصا من عدد كبير من اللاعبين ليُجبر على اللعب بثنائي الوسط فيرناندينيو ورودري في مركز قلبي الدفاع، بينما عاد كيفن دي بروين للعب أساسيا بعد غياب للإصابة.

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انتهت

ق80: دي بروين كاد يضيف الثاني من رأسية ولكن القائم الأيمن منعه.

بداية الشوط الثاني

ق41: جووول ثاني رائع بعد تمريرة ساحرة من رحيم سترليج، لدافيد سيلفا ليسكنها بين قدمي الحارس.

ق39: جووول مانشستر سيتي يتقدم عن طريق جابرييل جيسوس الذي استفاد من عرضية رائعة لبيرناردو سيلفا.

انطلاق اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

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