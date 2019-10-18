انتهت - الإسماعيلي (0) - (1) حرس الحدود

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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انتهت

** ق81 عمرو الحلواني يسجل لـ الحدود من علامة الجزاء على مرتين بعد تصدي محمد مجدي لها في البداية

** ق81 ركلة جزاء لـ الحدود

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة.. شوط بلا أهداف

** دقيقة كوقت محتسب بدلا من ضائع

** ق41 بطاقة صفراء لـ مدبولي بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء

** ق39 التغيير الأول لـ الحدود.. نانا أنتوي بدلا من إبراهيما كونيه

** لا فرص في المباراة حتى الآن

** الإسماعيلي (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة

في الدوري الإسماعيلي حرس الحدود

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