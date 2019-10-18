انتهت - الإسماعيلي (0) - (1) حرس الحدود
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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انتهت
** ق81 عمرو الحلواني يسجل لـ الحدود من علامة الجزاء على مرتين بعد تصدي محمد مجدي لها في البداية
** ق81 ركلة جزاء لـ الحدود
** انطلاق الشوط الثاني
** استراحة.. شوط بلا أهداف
** دقيقة كوقت محتسب بدلا من ضائع
** ق41 بطاقة صفراء لـ مدبولي بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء
** ق39 التغيير الأول لـ الحدود.. نانا أنتوي بدلا من إبراهيما كونيه
** لا فرص في المباراة حتى الآن
** الإسماعيلي (0) - (0) حرس الحدود
** انطلاق المباراة