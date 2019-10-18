محدّث الشوط الثاني - الإسماعيلي (0) - (0) حرس الحدود

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** استراحة.. شوط بلا أهداف

** دقيقة كوقت محتسب بدلا من ضائع

** ق41 بطاقة صفراء لـ مدبولي بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء

** ق39 التغيير الأول لـ الحدود.. نانا أنتوي بدلا من إبراهيما كونيه

** لا فرص في المباراة حتى الآن

** الإسماعيلي (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة

في الدوري الإسماعيلي حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميسي: لا أريد عقدا مدى الحياة مع برشلونة.. وكثيرون لا يودون عودة نيمار 7 دقيقة | أوروبا
استبعاد نجل إيتو من مونديال الناشئين بمرسوم رئاسي 21 دقيقة | إفريقيا
الاتحاد السكندري يرسل احتجاجا ضد طاقم تحكيم لقاء دجلة 47 دقيقة | الدوري المصري
"أبهر الجميع منذ تصعيده".. رسميا - يونايتد يجدد لموهبته حتى 2023 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ما يحدث في كتالونيا مؤلم.. حزين لما يحدث لشعبي 58 دقيقة | أوروبا
إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد ودجلة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك