يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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** استراحة.. شوط بلا أهداف

** دقيقة كوقت محتسب بدلا من ضائع

** ق41 بطاقة صفراء لـ مدبولي بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء

** ق39 التغيير الأول لـ الحدود.. نانا أنتوي بدلا من إبراهيما كونيه

** لا فرص في المباراة حتى الآن

** الإسماعيلي (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة