فان دايك: الدوري الإنجليزي؟ ليس لدينا ما نخسره.. وتعلمنا من الموسم الماضي

قلل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول من الضغوط الملقاة على كاهل فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يسير بخطى ثابتة في المسابقة المحلية ونجح في حصد العلامة الكاملة حتى الآن بعد مرور 8 جولات، بفارق اتسع إلى 8 نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال الدولي الهولندي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لا أعتقد أن لدينا ما نخسره. مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به. من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك".

وأضاف "الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام. يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه. لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها".

فان دايك أشار "علينا أن نستمتع بتواجدنا في صدارة الترتيب ونمتلئ بالثقة، خاصة مع الطريقة التي حصدنا بها بعض النقاط إذ لم نقدم أفضل أداء لكننا فزنا في النهاية".

وعن التفكير الآن في الفوز باللقب، أوضح "هناك الكثير من المباريات المتبقية ولا يمكن التفكير الآن في الفوز باللقب. هذا غير واقعي، لم نفعل ذلك ولن نفعل، ولكننا بالطبع في موقف أفضل".

ولفت مدافع ساوثامبتون السابق "لا أشاهد مباريات مانشستر سيتي ولكن لدي أقارب وأصدقاء يشاهدون ويبعثون إليّ الرسائل، خاصة بعد هزيمتهم من ولفرهمابتون 2-0. هذا جزء من الحياة ولكننا تعلمنا من الموسم الماضي ألا ننظر للآخرين حتى نهاية الموسم".

وشدد "نؤدي بشكل جيد ولكن مانشستر سيتي بالتأكيد لن يبتعدوا عن السباق".

فيرجيل واصل حديثه "التعطش لتحقيق الألقاب تزايد بعد دوري أبطال أوروبا، والجميع يريد اختبار هذا الشعور مجددا، ليلة النهائي كانت عظيمة مع الأجواء التي أحاطت بها بدءا من العودة أمام برشلونة على أرضنا".

وأتم "جميعنا نملك أحلاما وأهدافا، ومع تحقيق دوري الأبطال الموسم الماضي بدأنا الموسم آملين في الفوز بها مجددا وبتحقيق الدوري الإنجليزي كذلك. آمل أن يحدث ذلك هذا الموسم، إن لم يحدث فسنحاول الموسم المقبل".

وساهم صاحب الـ27 عاما في طفرة دفاعية في أداء الريدز منذ قدومه في يناير الماضي من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

ومع شخصيته القوية وأدائه الثابت على أرضية الميدان كان عنصرا فاعلا في قيادة فريق مقاطعة ميرسيسايد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخهم.

والآن باتت كل آمال مشجعي النادي متعلقة بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنهم منذ 30 عاما حينما توجوا به في موسم 89-90.

فهل ينجح فان دايك ورفاقه في تحقيق ذلك؟

مع فان دايك، اختر تشكيل ليفربول في الصدام القوي مع مانشستر يونايتد يوم الأحد:

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