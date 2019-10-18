انتهت في الدوري - الاتحاد (1) دجلة (1)

يحل فريق وادي دجلة ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل زعيم الثغر في تجنب هزيمة جديدة من وادي دجلة في الدوري الممتاز على ملعبه إذ شهدت المواجهات بينهما 4 هزائم وفوزين لسيد البلد.

الاتحاد يتواجد في المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما يحتل دجلة المركز الـ16 بنقطة وحيدة، باحثا عن فوزه الأول.

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ق77: هدف ملغي للفريق السكندري بعد تسديدة قوية من رزاق سيسيه سكنت الشباك ولكن الحكم ألغاها بداعي تسلل لاعب متداخل في اللعبة.

ق53: اختراق من كابو من الناحية اليمنى للاتحاد وتمريرة عرضية لمروان حمدي الواقف وحيدا قبل أن يسدد بطريقة سيئة خارج المرمى.

ق50: مطالبات بركلة جزاء من الاتحاد بعد تسديدة لمست يد لاعب دجلة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق26: جوووول التعادل. من يهدر يستقبل، خالد قمر يتعادل للفريق السكندري.

ق25: رفيق كابو يهدر انفرادا صريحا بمرمى الاتحاد ليضيع فرصة تسجيل الثاني.

17: رد سريع من الاتحاد بتسديدة صاروخية لنور السيد ولكن عبد المنصف يتألق ويبعدها.

ق16: هدف أول لوادي دجلة بعد تمريرة بينية وضعت مروان حمدي في مواجهة الحارس عماد السيد ليسكنها الشباك.

انطلاق اللقاء