الكرة في ملعب ريال مدريد .. برشلونة يعلن عن موعده المفضل لخوض الكلاسيكو

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 14:25

كتب : رامي جمال

راموس - ميسي - ريال مدريد - برشلونة

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا اليوم الجمعة أعلن فيه رغبته عن خوض مباراة الكلاسيكو في الـ18 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال برشلونة في بيانه الذي صدر عبر موقعه الرسمي: "في ضوء تأجيل المباراة ضد ريال مدريد أبلغنا لجنة المسابقات بعدم الموافقة على نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو برنابيو مثلما اقترحت الليجا".

وواصل "كنا نرغب في خوض الكلاسيكو في 26 أكتوبر في ملعب كامب نو، ومع تلقي قرار الاتحاد الإسباني بضرورة تأجيل المباراة بسبب الظروف الاستثنائية وأن الأمر يقع على عاتق الأندية لتحديد الموعد الجديد فإننا نقترح 18 ديسمبر".

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وكان من المفترض أن تقام المباراة التي ستُلعب لحساب الجولة العاشرة على ملعب كامب نو في الـ26 من شهر سبتمبر الجاري لكن تم تأجيلها وأمهل الاتحاد الإسباني برشلونة وريال مدريد حتى يوم الإثنين المقبل للاتفاق فيما بينهما على تحديد موعد جديد للمباراة وإلا فسيحدده هو.

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

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برشلونة ريال مدريد في الكلاسيكو

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