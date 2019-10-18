قال زكريا السيد رئيس إنبي إن مفاوضات ناديه مع حلمي طولان لتدريب الفريق لم تكمل ساعة واحدة مضيفا أنه لم يطلبوا منه سوى إعادة الفريق لمكانه الطبيعي.

وأعلن إنبي في وقت سابق عبر FilGoal.com التعاقد مع طولان لتدريب الفريق خلفا لعلي ماهر الذي قدم استقالته عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي بهدف دون رد في رابع جولات الدوري.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "المفاوضات مع طولان لم تُكمل ساعة واحدة".

وأضاف "سبب التعاقد معه هو خبراته الكبيرة في الدوري والأندية التي تولى قيادتها، ورأينا أنه الوحيد القادر على احتواء اللاعبين في الفترة الحالية".

وأكمل "طولان طلب عقد جلسة مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي لتحديد العناصر المميزة لضمها للفريق".

وعن هدف إنبي المُحدد لطولان أتم زكريا السيد حديثه "لم نطلب منه مركز معين طلبنا منه فقط إعادة إنبي لمكانه الطبيعي والوقوف على أرض صلبة".

ويحتل إنبي المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها إثر تعادله في لقاء وحيد.

وسجل إنبي هدفين خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه ثماني أهداف.

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