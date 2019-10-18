قال زكريا السيد رئيس نادي إنبي لـFilGoal.com إنه تم الاتفاق مع حلمي طولان على تولي القيادة الفنية للفريق خلفا لعلي ماهر.

وكان علي ماهر تقدم باستقالته من تدريب إنبي عقب الهزيمة أمس الخميس من الإنتاج الحربي بهدف دون رد في رابع جولات الدوري.

وأضاف زكريا السيد "سيعاون حلمي طولان كل من ممدوح المحمدي في منصب المدرب العام وسيد ياسين وخالد خليل لتدريب الحراس ويستمر الجهاز الإداري والطبي".

ويحتل إنبي المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها إثر تعادله في لقاء وحيد.

وسجل إنبي هدفين خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه ثماني أهداف.

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